Depuis le début des années 2010, les néobanques sont de plus en plus présentes. Ces banques virtuelles font la concurrence directe aux banques traditionnelles – en tant que clients, on est de plus en plus poussés à vouloir gérer nos finances de manière simple et indépendante. Mais qu’est-ce que vraiment une néobanque, et quels en sont ses avantages ? Pourquoi ces banques virtuelles sont aussi populaires depuis quelques années ? Nous vous expliquons tout par la suite.

Qu’est-ce qu’une néobanque ?

On peut avoir du mal à différencier les néobanques des banques en ligne. En effet, toute néobanque est une banque en ligne, mais toute banque en ligne n’est pas une néobanque.

Pour faire simple, une néobanque est une banque en ligne qui est 100% dématérialisée et virtuelle : autrement dit, pour être classé comme une néobanque, elle ne doit pas être rattachée ou filiale d’une banque traditionnelle (comme c’est le cas de certaines banques en ligne telles que Hello Bank ou Monabanq).

Choisir une banque 100% virtuelle permet de profiter de certains avantages, mais présente aussi des inconvénients. Nous allons voir cela de manière un peu plus détaillée par la suite.

Quels en sont les avantages et les inconvénients ?

Si vous êtes à la recherche de la banque la moins chère, prenez le temps de regarder les offres des banques virtuelles les plus populaires. En effet, le grand avantage d’être dématérialisée, c’est que cela permet de proposer des frais de tenue peu élevés, des cartes bancaires gratuites, et bien d’autres offres et avantages financiers.

Autre avantage des néobanques, c’est la gestion facile de ses finances. Avec des applications mobiles fluides et simples à utiliser, la plupart des néobanques permettent d’avoir une vision globale et une gestion simplifiée de ses comptes.

Le seul désavantage des néobanques par rapport aux banques traditionnelles, c’est qu’on ne pourra pas forcément parler avec un conseiller dédié, ni déposer des espèces ou chèques. Si vous voulez profiter des avantages d’une banque traditionnelle au prix d’une néobanque, il existe, comme nous l’avions déjà mentionné, des banques en ligne filiales de banques traditionnelles.

Comment choisir une néobanque ?

Choisir une néobanque, ce n’est pas toujours une tâche simple. Beaucoup d’éléments sont à prendre en compte, l’embarras du choix devient un réel problème avec la multiplication de ces banques virtuelles ces derniers temps.

Premièrement, il faut comparer les prix : si ce qui vous intéresse dans une néobanque, c’est de faire des économies, comparez les prix des néobanques les plus populaires. Cela comprend les frais de tenue, les agios, et le coût de la carte bancaire. Certaines banques proposent même des cartes bancaires gratuites.

Ensuite, regardez les différents types de compte : si vous êtes jeune ou étudiant, beaucoup de banques proposent des offres sur mesure qui s’adaptent à votre situation. De même si vous êtes un professionnel : toutes les néobanques ne proposent pas de compte pro, alors, renseignez-vous avant de faire le choix.

Dernière chose à prendre en compte, ce sont les outils de gestion des finances : regardez les avis sur le site web et / ou l’application mobile de chaque néobanque. Certaines d’entre elles proposent des applications modernes et simples à utiliser, d’autres auront plus de soucis techniques qui peuvent être embêtants, surtout quand on ne peut uniquement gérer ses finances en ligne (ce qui est le cas de toutes les néobanques).