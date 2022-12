C’est bientôt le moment tant attendu toute l’année, le jour où l’on peut trouver de tout démarqué de jusqu’à 80 %. Cette année, celui-ci aura lieu de 25 novembre, mais il faut vous y prendre à l’avance si vous voulez profiter de toutes les meilleures offres avant qu’elles soient en rupture de stock.

Aujourd’hui, nous allons tout d’abord vous présenter le Black Friday et expliquer un peu de quoi il s’agit. Ensuite, nous allons voir si cela vaut vraiment le coup d’attendre fin novembre pour faire ses achats, avant de faire une petite présentation des magasins qui participent au Black Friday de 2022.

Le Black Friday, qu’est-ce que c’est ?

Vous avez peut être déjà vu des vidéos sur internet ou entendu des histoires d’Américains qui se font marcher dessus pour avoir une télé 4K ou une Google Pixel Watch le matin du Black Friday : en effet, on ne rigole pas avec de telles offres ! Ce jour où tout le monde se rue dans les grands magasins pour trouver des affaires de fou marque le premier jour où l’on fait les achats de Noël.

En effet, à la base, le Black Friday (qui est toujours le vendredi qui suit le jeudi du Thanksgiving), c’est une opportunité de s’y prendre à l’avance et trouver des beaux cadeaux à offrir à petit prix.

Depuis quelques années maintenant, de plus en plus de personnes font leur shopping sur internet, d’où l’invention du « Cyber Monday ». Il s’agit de la version en ligne du Black Friday qui vous permet d’avoir les mêmes offres en faisant votre shopping sur internet.

Attendre le Black Friday, ça vaut le coup ?

Alors, oui et non. Tout dépend du prix que vous voulez mettre, et de si vous êtes pressés. On l’a tous remarqué, les offres de Black Friday sont de moins en moins avantageuses depuis quelques années. On voit le plus en plus de soldes tout au long de l’année, et peu de gens se ruent dans les magasins pour faire leur shopping de nos jours.

Après, si vous n’êtes pas pressés, et que ça fait un moment que vous aimeriez bien avoir une nouvelle télé ou une enceinte Bluetooth, c’est sûr qu’attendre le Black Friday peut s’avérer avantageux.

En revanche, l’arrivée de sites de revente de matériel high-tech reconditionnés, il est très commun d’acheter ces articles à un prix imbattable et reconditionnés par des pros. Les prix sur Back Market sont jusqu’à 70 % moins chers que le neuf, et ce toute l’année !

Les magasins participant au Black Friday 2022

Si vous vous êtes décidés tout de même à profiter des soldes à la fin du mois, voici une partie des magasins qui proposeront des démarques.

Vous allez pouvoir trouver des soldes sur les jouets pour les petits chez La Grande Récré, PicWicToys, Oxybul et Vertbaudet.

Pour ce qui est des vêtements, il faudra aller voir chez Asos, Etam, Nike, Les Galeries Lafayette, Jules, et Le BHV Marais.

Dans l’univers beauté, il y a des soldes Black Friday à prévoir chez Sephora, Beauty Success, Nocibé et L’Oréal.

Pour trouver des objets de déco et pour la maison, vous y verrez également des soldes chez Castorama, BUT, Dyson, Nature & Découvertes et LeRoy Merlin.