Si vous avez suivi la nouvelle série de HBO : Game of Thrones House of Dragons, vous savez qu’une guerre semble sur le point d’éclater très rapidement. Et la dernière bande-annonce nous montre que cette guerre, risque d’arriver bien plus vite que vous ne le pensiez.

Dans cette bande-annonce finale, on peut voir Rhaenys dire à Rhaenyra et Daemon que la maison HighTower va les attaquer, eux et leurs enfants. Pour couronner le tout, on peut voir les Targaryens se préparer à l’assaut, avec quelques dragons pour les aider, bien évidemment.

Voici cette bande-annonce finale :