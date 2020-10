Google poursuit son expansion sur le secteur des smartphones avec sa gamme Pixel et le marché devrait accueillir, en cette fin d’année 2020, le Google Pixel 5. On s’attend à un appareil de milieu de gamme, vendu à un tarif raisonnable, capable de belles performances en matière de photo et de fonctionnalités novatrices avec Android 11. Mais on peut se demander si l’autonomie sera meilleure que celles des autres Pixel de Google et si la firme américaine est parvenue à rendre son téléphone plus attrayant visuellement.

On vous le présente en compilant toutes les informations connues jusqu’ici sur le Google Pixel 5.

Le Google Pixel 5, une seule version pour l’année 2020 ?

Si les smartphone Pixel de Google séduisent les utilisateurs Android, ils ne sont pas encore en mesure de concurrencer les mastodontes du genre et leurs derniers modèles, que peuvent être Apple et ses IPhone 12 ou encore Samsung, avec son Galaxy Note 20 ultra. La faute à quelques défauts récurrents (batteries, finitions, …) qu’on espère voir gommés avec le Pixel 5.

Cependant, Google a de sérieux atouts à faire valoir avec sa gamme Pixel comme on a pu le constater avec le Google Pixel 4a, plusieurs fois repoussé mais qui est finalement sorti en Aout 2020. Le Google pixel 5 souhaite faire mieux, en gardant un tarif raisonnable mais en mettant en avant ses points fort, à savoir une compatibilité 5 G, un triple capteur photo et des nouveautés qui accompagneront la version 11 d’Android.

Si Google propose généralement plusieurs versions d’un même modèle, avec des dérivés Pixel a (orienté milieu de gamme) et des Pixel XL avec un grand écran, il faudra pour le moment se contenter du Google Pixel 5 dans une version standard. Toutefois, il ne serait pas étonnant de voir arriver au cours de l’année 2021 un Google Pixel 5a.

En attendant, découvrons les caractéristiques de cet appareil !

La fiche technique du Google Pixel 5 : fonctionnalités, caractéristiques…

Pour l’instant, Google n’a pas communiqué officiellement sur son nouveau smartphone et nous avons donc établis cette fiche technique en nous basant sur les différentes fuites, souvent assez fiables, apparues sur le net. Comme vous allez le constater, il y a de sérieuses améliorations à certains niveaux, comme le design, mais certains points restent problématiques.

Processeur et puissance

Le Google Pixel 5 embarquerait un processeur Qualcomm Snapdragon 765G (7nm), et il serait équipé d’une mémoire vive de 8 Go, ce qui est mieux que les versions précédentes des Pixels. C’est donc un équipement qui prouve que Google vise le milieu de gamme, plutôt que le haut de gamme, avec ce modèle. Il faut noter que ce processeur est amplement suffisant pour une utilisation courante et qu’il peut faire tourner des jeux sans souci. De plus, il sera bien compatible avec la 5G, pour peu qu’elle arrive un jour chez nous… !

En matière d’espace de stockage, le Google pixel 5 sera pourvu de 128 Go de base, et il n’y aura toujours pas d’emplacement pour une micro-carte SD, pour ceux qui auraient voulu augmenter cet espace.

Design et couleurs

On a souvent reproché aux smartphones Pixel de Google leur design désuet, très loin de l’élégance dont peuvent faire preuve certains modèles récents. Même dans la simplicité, le Sony Xperia 5 Mark II parvenait par exemple à proposer de jolies choses. Pour ce Pixel 5, Google a fait un effort, notamment en affinant les bordures de l’appareil qui en devient plus gracieux.

Il devrait proposer des dimensions de 8.1 mm d’épaisseur, pour 7.4 cm de largeur et 14.5 cm de hauteur. Le poids reste inconnu à ce jour.

Pour le reste, on remarque plusieurs modifications :

Le module carré à l’arrière, pour héberger les capteurs photos et le Flash

Le capteur d’empreintes digitales qui ne serait plus sous l’écran, comme sur la plupart des smartphones, mais à l’arrière de l’appareil, ce qui semble un choix surprenant.

L’absence de port jack 3.5 mm, comme sur la majorité des appareils récents

Le petit poinçon, en haut à gauche, pour les selfies, tel qu’on le voit désormais fréquemment sur les derniers téléphones

La disparition du capteur de mouvement Soli, vanté lors de la sortie du Pixel 4 et qui n’aura finalement pas fait long feu

Dans son ensemble, le Google Pixel 5 conserve cet aspect un peu classique, dû notamment à l’utilisation du plastique plutôt que du verre pour sa coque. Cela du donne un aspect plus cheap qu’il ne l’est réellement, mais la solidité devrait être de mise.

En matière de couleur, il ne faudra pas s’attendre à des excentricités de la part de Google, qui aime rester dans les tons les plus sombres.

L’appareil Photo

Les utilisateurs des Pixel de Google apprécient la qualité photo offerte par ces smartphones et le Google Pixel 5 ne devrait pas déroger à cette tradition. Bien qu’il ne compte que sur deux capteurs principaux (une caméra principale de 12.2 MP et un ultra grand-angle dont on ne sait rien pour le moment), on sait que la firme américaine a toujours excellée dans ce domaine et on s’attend donc à de belles performances photos.

Le Pixel 5 sera doté d’une caméra à selfie frontale de 8 MP, qui sans proposer d’innovations particulières devrait remplir ses fonctions. A juger une fois le téléphone en main !

Ecran

Le Google Pixel 5 devrait avoir un écran OLED de 6 pouces -soit un peu moins que les 6.2 pouces du Pixel 4a – capable d’afficher de belles couleurs. La fluidité est assurée par son taux de rafraîchissement de 90 Hz et la dalle compatible HDR10+ devrait offrir un très bon rendu visuel.

Niveau résolution, il faut s’attendre à du Full HD en 1080p.

L’autonomie

La batterie des Pixels reste le point noir des smartphones de Google et l’autonomie des précédents modèles a souvent été critiquée. Le Google Pixel 5 fera-t-il mieux ? Pas sûr, quand on voit qu’il reprend sa batterie de 3080 mAh (même si certaines rumeurs évoquent une batterie de 4000 mAh).

Parmi les nouveautés concernant la recharge, on parle de charge par induction (en10W), de recharge filaire rapide à 18 W et de recharge sans fil inversée, destinée à la charge des accessoires comme les écouteurs sans fil. On espère donc qu’un effort sera fait dans ce domaine, pour ne pas avoir un téléphone qui requiert un chargement permanent !

Des nouveautés proposées via Android 11

Puisqu’il supportera Android 11 (et les version 12, 13 et 14, comme l’a précisé Google), on peut s’intéresser aux nouveautés qui s’intégreront au Google Pixel 5. On devrait trouver :

Des bulles de notifications pour toutes les applications de messagerie

Un espace de gestion des messages qui sera personnalisable, et qui pourrait permettre de traiter de toutes les communications, indépendamment de l’application de messagerie utilisée

D’une fonction de gestion des appareils connectés

D’amélioration du système de Google Maps, avec notamment une précision accrue dans la gestion des déplacements et de l’orientation

Un système de réponse rapide, à comme le propose déjà Gmail, qui permet d’envoyer un message pré-écrit en guise de réponse.

Un mode de suggestion des applications à utiliser dans une situation donnée. Si vous prenez le métro tous les matins et que vous aimez lire, le Google Pixel 5 pourrait par exemple vous suggérer immédiatement l’ouverture de votre bibliothèque virtuelle.

Des nouveautés qui ne seront pas exclusives au Google Pixel 5 mais qui seront parfaitement intégrées et optimisées pour ce smartphone.

Quelle date de sortie pour le Google Pixel 5 ?

Si aucune date de sortie officielle n’a encore été annoncée, il semble que sa présentation sera faite le 30 septembre 2020. C’est en tout cas ce qu’annonce un célèbre leaker, qui dispose souvent d’informations fiables, et si cela s’avère correct, on peut espérer une sortie dans les semaines suivantes.

Si on se fie aux habitudes de Google pour ses smartphones, on aura d’abord une phase de précommande, ouverte une semaine après l’annonce, puis la mise en vente du Google Pixel 5 la semaine suivante. De ce fait, on peut tabler sur une sortie à la mi-octobre.

Google Pixel 5 prix : à quel tarif s’attendre ?

Autre inconnu, le prix du Google pixel 5. Si on sait d’ores et déjà que la firme ne proposera pas un tarif excessif, pour ne pas se frotter à la rude concurrence des smartphones haut de gamme du marché, on peut comparer les prix de sortie des Pixels précédents, avec un Pixel 4 vendu à 769 euros en France lors de son lancement.

On a vu une fuite évoquer un tarif de 629 euros sur un magasin allemand, ce qui confirmerait que Google est prêt à faire des efforts sur le prix pour séduire un maximum de consommateurs avec ce nouveau modèle Pixel. Il faut savoir que Google est l’un des rares fabricants à baisser ses tarifs à chaque sortie, prenant à contre-courant les pratiques des autres marques.

On peut donc s’attendre à un smartphone vendu entre 600 et 700 euros, sans trop se tromper.

Le Google Pixel 5, le modèle du succès pour Google ?

En se positionnant sur le milieu de gamme, Google espère séduire des consommateurs en quête de technologie à prix modéré, loin des tarifs extrêmement élevés des smartphones les plus innovants comme le Huawei mate Xs à 2500 dollars !

Il a de bons arguments à faire valoir, notamment sa qualité photos et sa compatibilité parfaite avec Android – Google oblige – et si l’autonomie venait à être améliorée, ce Google Pixel 5 pourrait bien trouver son public. A voir dans quelques semaines !