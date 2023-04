Comment choisir un forfait mobile ?

Vous avez envie de changer de forfait mobile ou de choisir une nouvelle offre sans engagement pour avoir une bonne connexion, mais vous ne savez pas par où commencer ?

Avant de choisir son offre de forfait mobile, il y a quelques informations à connaître : offre limitée, forfait sans engagement, quel opérateur choisir, 4G ou 5G ? Nous vous expliquons tout.

La couverture réseau

La première chose à faire avant de choisir un opérateur pour votre nouveau forfait mobile est de voir la couverture réseau que vous avez chez vous. Il se peut que l’offre qui vous intéresse le plus n’est pas la meilleure couverture chez vous, ce qui rendra votre forfait inutilisable.

Il faut que la couverture réseau soit conséquente pour que votre expérience d’utilisation dans votre maison, soit parfaite. Par exemple, avec le réseau SFR 4G+, 99% du territoire français est couvert par la 4G, promettant un débit rapide.

Le débit de votre forfait mobile

De nos jours, il est normal de regarder du contenu en HD sur sa télé ou de parler en visioconférence avec son téléphone. C’est pour ça qu’il faut faire attention au débit proposé par votre forfait. Si vous êtes quelqu’un qui utilise beaucoup internet, une formule 5G comme RED by SFR fera parfaitement l’affaire.

Attention, pour profiter de la 5G, il faut avoir un smartphone compatible ! À savoir aussi que la 5G de SFR est en cours de déploiement, mais que le réseau SFR 4G+ est déjà bien en place et promet un débit rapide et stable.

Forfait mobile, avec ou sans engagement ?

Avant de prendre un forfait, il faut prendre en compte si vous voulez une offre avec ou sans engagement. Les forfaits mobiles sans engagements ont l’avantage d’être plus flexibles (si vous avez envie de changer plus tard) mais seront généralement plus onéreux.

Attention tout de même, les forfaits mobiles avec engagement sont souvent intéressants si vous achetez un téléphone avec, sinon, une offre sans engagement sera plus adapté à vos besoins. Le fait de pouvoir changer de forfait sans payer de frais de résiliation est une vraie liberté qu’il ne faut pas oublier.

Quel taille de forfait choisir ?

Si vous regardez souvent du contenu HD sur vos écrans ou que vous jouez souvent aux jeux vidéos, etc, vous allez consommer une plus grande quantité de GO. Pour choisir la tranquillité (surtout si vous n’utilisez que votre mobile pour être sur internet), il faudra choisir une offre avec un minimum de 80Go.

Sinon, une offre à 30/40GO vous permettra d’écouter votre musique et de regarder des films/séries en dehors de votre maison sans trop poser de problème. Pensez simplement à la désactiver lorsque vous êtes chez vous.

Les options

Prenez aussi en compte les options de votre forfait mobile. Certains opérateurs proposent de pouvoir « recharger » votre consommation internet avec des Pass. Particulièrement pratique si vous avez utilisé tous vos GO.

Regardez aussi si vous avez accès à appel et SMS illimité, le nombre d’heures d’appel à l’étranger et si vous avez accès à internet même lorsque vous voyagez.