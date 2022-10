Un des aspects de la vie moderne et de vivre dans un monde connecté, c’est l’arrivée des banques en ligne. Pour les internautes et notamment les jeunes, ces banques proposent bien des avantages par rapport à la concurrence traditionnelle.

Aujourd’hui, nous allons voir quelles sont les banques avec les frais les moins importants, pour ensuite voir quelles sont les principaux avantages des banques virtuelles par rapport aux banques qui proposent la possibilité de se rendre dans une agence physique.

Quelle banque en ligne choisir pour ne payer aucun frais ?

Vous allez le voir par la suite que les banques en ligne offrent bien des avantages par rapport aux banques traditionnelles. Du coup, il convient de se demander quelle banque propose les meilleures offres pour faire de belles économies. Voici la présentation des deux seules banques virtuelles à proposer des comptes courants gratuites actuellement.

1. Fortuneo

Fortuneo est arrivée récemment en tête de liste des banques en ligne les moins chères, titre jusqu’à présent tenue par Boursorama. Cette banque sans frais propose trois cartes bancaires gratuites, et entre ces cartes, une est sans conditions de revenus. Bénéficiez par ailleurs de 70 € offerts en cadeau de bienvenue, et l’absence totale de frais à l’étranger.

2. Boursorama

Cette banque virtuelle était, pendant de longues années, la banque en ligne la moins chère. Ce jour-ci, elle n’est pas loin derrière Fortuneo, avec un cout annuel de seulement un centime de plus. Autrement dit, entre ces deux banques, il convient de choisir celle avec l’offre qui vous intéresse le plus, car elles sont kif-kif niveau frais. Boursorama propose de son côté deux cartes gratuites, et offre 130 € en cadeau de bienvenue. Toutefois, il y a quelques frais à prévoir à l’étranger

Les avantages des banques virtuelles par rapport aux banques traditionnelles

Les points positifs de la banque en ligne sont multiples – ce n’est pas pour rien qu’on a vu une énorme hausse dans leur clientèle depuis quelques années. Voyons ce qui les rend aussi séduisantes.

Premièrement et peut-être le point le plus important, ce sont les frais attractifs. Certaines banques ne demandent même pas de frais de tenue et proposent des comptes et cartes bancaires totalement gratuites. Certes, elles sont parfois soumises à des conditions, mais jamais des conditions très contraignantes. Il s’agit éventuellement de cartes gratuites sous réserve d’une utilisation par mois, par exemple.

De plus, ces banques proposent très souvent des offres de bienvenue séduisantes qui peuvent aller jusqu’à 160 €, sous forme de dépôt et/ou de cashback éventuellement.

Ensuite, gérer ses finances avec une banque en ligne permet une gestion facile de son argent et à tout moment. Connectez-vous à votre espace personnel sur votre téléphone ou votre ordinateur, et gérez votre compte bancaire gratuitement. La vie est simplifiée et la gestion est carrément plus fluide.

Notez également que la gestion en ligne est un gain de temps incroyable : ne perdez plus de temps à vous rendre en agence, faire la queue, juste pour qu’on vous dise qu’il faut prendre rendez-vous. Connectez-vous sur votre espace personnel et gérez tout ultra rapidement.