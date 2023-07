Les correcteurs d’orthographe en ligne sont des outils très populaires qui permettent de cibler et de corriger ses erreurs qui peuvent paraître « bêtes » à l’écrit. On le sait tous, la grammaire française, que ce soit notre langue maternelle ou pas, c’est bien complexe — faire appel à un correcteur d’orthographe en ligne permet de paraître plus « professionnel », et peut donc être indispensable dans certains contextes. On trouve parfois des correcteurs d’orthographe intégrés dans les applications de traitement de texte, de mails électroniques, etc. Aujourd’hui, nous allons présenter quelques bonnes raisons d’utiliser un correcteur d’orthographe en ligne.

Corriger ses fautes d’orthographe en temps réel

Les correcteurs d’orthographe en ligne, comme merci-app.com par exemple, se servent d’algorithmes et de dictionnaires afin de comparer les mots que vous aviez écrits avec une base de données de mots correctement orthographiés. Ensuite, le correcteur cible les fautes et vous propose des suggestions de correction.

Grammaire et style

Certains correcteurs d’orthographe proposent, en plus des fautes d’orthographe, de corriger les erreurs de grammaire et de style. C’est-à-dire qu’ils ciblent également les erreurs grammaticales, les fautes de ponctuation, et même les erreurs de structure. Cela peut être indispensable pour celles et ceux qui écrivent dans une langue qui n’est pas leur langue maternelle.

Correction automatique

Diverses applications de correction proposent l’option de la « correction automatique » — autrement dit, l’application remplace automatiquement les mots mal orthographiés au fur et à mesure que vous écrivez. Pour les erreurs de style et de grammaire par contre, il faudra vérifier manuellement, car les correcteurs en ligne ne sont pas toujours fiables.

Interface simple à comprendre et à utiliser

L’un des points très important pour un correcteur d’orthographe, c’est la facilité d’utilisation de l’interface, et de compréhension de l’aspect visuel. Par exemple, un correcteur d’orthographe peut utiliser différentes couleurs pour mettre en avant les erreurs de grammaire et d’orthographe. Le but est d’attirer l’attention vers l’erreur, et ensuite vous proposer une suggestion de correction sur laquelle vous pouvez simplement cliquer pour corriger.

L’accessibilité

Un avantage notable des correcteurs en ligne, c’est qu’ils contribuent à l’amélioration de l’accessibilité numérique en apportant une aide indispensable à ceux qui ont des soucis comme la dyslexie, et à ceux qui écrivent dans une langue étrangère.

Possibilité de personnaliser son correcteur

Beaucoup de correcteurs permettent aux utilisateurs de paramétrer et de customiser leur expérience. Par exemple, on peut choisir de corriger plusieurs langues (pour ceux qui ont l’habitude d’écrire en deux ou trois langues à la fois), d’ajuster la sensibilité de correction, ou même de rajouter des mots et / ou des noms propres que nous avons l’habitude d’employer.

Quelles sont les limites des correcteurs en ligne ?

Tout correcteur d’orthographe en ligne, comme nous l’avions déjà mentionné, se sert d’algorithmes et dictionnaires en ligne. Autrement dit, il s’agit d’intelligence artificielle qui ne peut pas prendre en compte certaines utilisations contextuelles. Ils peuvent également rencontrer des difficultés avec des mots techniques spécifiques, des mots peu communs, ou les noms propres.

Toute cela pour vous dire qu’il ne faut pas trop se reposer sur l’utilisation d’un correcteur en ligne : il faut faire preuve de bon sens dans certains contextes, et prendre compte des limitations que peuvent avoir ces applications qui sont néanmoins très utiles, voire indispensables.