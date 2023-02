Comment protéger efficacement son iPhone ou iPad ?

On a tous fait tomber notre iPhone au sol et prié pour que l’écran ne soit pas fissuré ou que le boitier ne soit pas endommagé. Plus efficace que les prières, protéger efficacement son iPhone ou son iPad vous épargnera le stress de la chute.

Utiliser une bonne coque

La première étape pour protéger efficacement son iPhone ou son iPad contre dégâts de chute est bien évidemment une bonne coque Apple. Pour choisir une bonne coque, il faut trouver un matériau de bonne facture qui résiste bien aux manipulations journalières.

Voici notre top 3 des meilleurs types de coque de protection :

1. Coque antichoc : tout simplement les meilleures coques de protection pour votre iPhone ou votre iPad. Ces coques sont spécifiquement conçues pour résister aux chocs les plus violents. Robustes et épaisses, ces protections vous permettront d’utiliser votre iPhone ou votre iPad sans aucune peur.

2. Coques Silicones : les plus répandus, les coques en silicones proposent une bonne protection contre les chutes basiques. Moins cher et plus facilement customisable que les coques antichocs, les coques silicones sont le parfait entre deux entre design et protection.

3. Coques rigides : le moins cher, mais le plus fragile des trois, les coques rigides proposent tout de même une bonne protection contre les chutes accidentelles. Contrairement aux coques antichocs ou les coques silicones, les coques rigides se brisent plus facilement lors d’une chute, empêchant votre iPhone de prendre les dégâts. C’est aussi pourquoi elles sont moins chères.

Il existe d’autres types de coque, comme les coques portefeuilles où vous allez pouvoir ranger vos cartes bleues dedans, mais ces coques offrent une moins bonne protection que celles de notre top 3.

Toujours avoir un verre trempé

Peu importe ce que vous choisissez en matière de coque pour votre iphone ou votre ipad, avoir un verre trempé qui protège votre écran est absolument indispensable. Les réparations d’écrans deviennent de plus en plus chères, et il est bien trop facile de faire tomber son iphone lors de son utilisation.

Une protection d’écran en verre trempé fera que, lors d’une chute de votre iPhone, seulement la vitre se brisera, ce qui est beaucoup plus facile à changer et surtout moins onéreux.

De plus, la plupart des protections en verre trempé protègent aussi des dégâts des eaux dans le cas où vous feriez tomber du liquide sur votre écran. À avoir absolument.

Utiliser un support de téléphone

Pour éviter que votre iPhone ne vous tombe des mains et aille se fracasser au sol, vous pouvez utiliser un support de téléphone qui vous donne un meilleur maintien de l’iPhone en main.

On pensera notamment au Pop socket, une poignée que vous allez fixer à l’arrière de votre smartphone. Cette poignée vous donnera un meilleur maintien de l’iPhone dans votre main et pourra même être utilisée comme support pour votre iPhone lorsque vous regardez du contenu sur une table.

Il existe aussi des bagues pour iPhone. La bague est un petit anneau qui s’accroche à l’arrière de votre iPhone, vous permettant d’y glisser un doigt lors de l’utilisation, empêchant alors l’iPhone de glisser de votre main.