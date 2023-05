Comment et pourquoi devenir développeur web ?

Si vous êtes comme moi, vous passez souvent du temps devant votre ordinateur à bidouiller. On a tous quelques bases en HTML, et personnellement, j’ai passé bien des heures à construire des petits sites web juste par plaisir d’apprendre à coder. Si c’est le cas pour vous, et que vous aimeriez travailler depuis la maison, pourquoi pas vous renseigner sur ce que fait un développeur web ?

Aujourd’hui, nous allons vous présenter ce travail qui est, selon nous, un travail épanouissant. On va regarder ce que fait un développeur web, quelles formations vous sont proposées, et quels sont les avantages du métier.

Qu’est-ce qu’un développeur web ?

Un développeur web, c’est une personne qui sait créer, développer et maintenir des sites web et des applications. Il s’agit de professionnels qui doivent connaître plusieurs langages de programmation comme l’HTML, le JavaScript, le PHP et le CSS.

C’est un travail qui peut être fait soit en tant qu’employé d’agence de développement web, soit en tant que travailleur indépendant.

Que fait un développeur web ?

En tant que développeur web, il faudra savoir faire de nombreuses tâches. Il faut savoir créer des pages web et programmer des fonctionnalités, mais aussi résoudre tout problème lié à ces pages web et applications, et toujours les maintenir fonctionnels. Il peut même vous être demandé de créer des logiciels.

Quelles formations sont proposées pour devenir développeur web ?

Devenir développeur web ne nécessite pas de formation à strictement parler si vous avez déjà les capacités et compétences requises. Toutefois, avoir une formation va forcément vous aider à mieux comprendre votre travail, mais aussi vous mettra en valeur par rapport à la concurrence si vous cherchez à être employé par une agence.

Regardez ici le catalogue de formation au développement web proposé par une école spécialisée dans la Tech : vous verrez qu’il existe toutes sortes de formations générales ou spécialisées pour devenir développeur, et qu’elles sont accessibles à tous et ont des durées plus ou moins longues. Ces formations sont 100 % en ligne et vous permettent d’apprendre tout ce qu’il faut rapidement et sans prise de tête.

Autrement, vous pouvez opter pour une école d’informatique. Il s’agit d’une formation plus longue qui nécessite que vous soyez présent à l’école pour assister aux cours en groupe, de ce fait, ce n’est pas une solution envisageable pour tous. De plus, ces écoles peuvent avoir des frais très élevés par rapport aux formations en ligne.

Quels sont les avantages du métier ?

Développeur web, c’est un métier plutôt cool, avec plein d’avantages sympathiques. Voici les avantages les plus importants.

D’abord, il s’agit d’un travail innovateur et stimulant qui permet d’être à la pointe de la technologie. Les développeurs web doivent travailler sur de nouveaux projets tous différents et qui sont constamment en train d’évoluer grâce aux avancées techniques chaque année – en faisant ce métier, on ne s’ennuie jamais, et on apprend tous les jours.

Ensuite, il y a une forte demande pour les développeurs web, et cela, depuis bien des années. En tant que développeur compétent, vous ne serez jamais à court de travail longtemps.

Autre point fort, c’est qu’il s’agit d’un métier très facile à faire en télétravail : la plupart de développeurs travaillent à la maison, ce qui vous permet de travailler à votre rythme et limiter vos dépenses.

Pour finir, notez que c’est un métier très bien rémunéré : en raison de la forte demande et du nombre de compétences spécifiques que ce travail demande, un salaire moyen de développeur est bien supérieur au SMIC horaire.