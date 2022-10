Un bug de l’iPhone 14 active la détection de crash et appelle la police en pleine attraction

Malgré un lancement sans trop de problèmes, les utilisateurs de l’iPhone 14 ont tout de même eu quelques bugs sur le nouvel appareil de l’entreprise Californienne Apple. Rien de bien grave, ces bugs ont, pour la plupart, été réparé avec la mise à jour 16.0.2 d’IOS. Pourtant, un étrange problème semblerai venir du nouveau système de détection de crash. Ce nouveau système implémenté dans les iPhone 14 permet de prévenir la police en cas d’accident de voiture et que la personne ne répond pas dans les 20 premières secondes suivant l’impact.

Le petit problème avec ce nouveau système, c’est que chez certains utilisateurs qui s’amusaient dans un parc d’attractions, la détection de crash s’est enclenché pensant qu’ils venaient d’entrer en collision avec un autre véhicule dû à la force des montagnes russes. Étant toujours dans l’attraction pendant les 20 premières secondes suivant « l’impact », l’iPhone 14 a donc appelé les autorités pour les prévenir de cet accident de voiture.

Voici un transcrit de l’appel téléphonique : « Le détenteur de cet iPhone vient d’être dans un accident de voiture et ne répond pas à son téléphone. L’accident s’est produit : Latitude 39.3411, Longitude -84.2689. Cherchez dans un périmètre de 6 mètres autour du crash. Le message se répètera toutes les 5 secondes. ». Le problème ? Il n’y avait aucun accident de voiture, c’est tout simplement une fausse alerte.

La police et les services d’urgence étaient bien entendus énervés face aux nombres d’appels qu’ils ont reçu de la part des iPhone 14, malgré le fait que ce n’était pas de vrais accidents, les policiers se devaient tout de même de vérifier. Perdant alors un temps précieux qu’ils auraient pu utiliser pour aider une personne réellement en danger.

Comment désactiver la détection de crash sur iPhone 14

Pour le moment, il n’y pas encore de correctif de la part d’Apple pour permettre au système de détection de crash de faire la différence entre un accident de voiture ou un simple tour dans une montagne russe. Si vous pensez aller faire un tour dans un parc d’attractions, pensez à laisser votre téléphone dans une consigne, ou laissez-le à l’un de vos amis qui n’ira pas dans la montagne russe avec vous.

Sinon il est toujours possible d’enclencher le mode Avion dans vos réglages, désactivant alors toutes communications à l’extérieur ainsi que la détection de crash sur l’iPhone 14. Et si vous pensez ne jamais avoir besoin de ce service, vous pouvez le désactiver entièrement en allant dans : Réglages -> SOS d’urgences et désactivez l’option « Appel après un crash sévère ».

Ce n’est qu’une question de temps avant qu’Apple sorte une mise à jour corrigeant le problème. En attendant, n’amenez tout simplement pas votre nouvel iPhone 14 dans des montagnes russes !