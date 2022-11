L’application Steam s’offre un nouveau design et il est sublime

Steam est depuis des années un centre de référence pour la communauté des joueurs, et même si l’application de bureau semble relativement moderne, on ne peut pas en dire autant de l’application mobile. Plus tôt cette année, Valve a décidé qu’il était enfin temps de tester en version bêta un remplacement de l’interface utilisateur datée de l’application mobile Steam, avec une nouvelle interface utilisateur, un nouveau cadre et plusieurs autres changements, qui sont déployés largement en ce moment avec la version stable.

Une fois que vous aurez effectué la mise à jour vers la dernière version de l’application Steam, vous découvrirez une interface utilisateur redessinée (via The Verge). Valve a opté pour une interface de bibliothèque de style Netflix pour une sensation familière, où tous les jeux que vous possédez apparaissent en rangées de trois. L’application vous permet même d’appliquer des filtres lors de la recherche de titres, et vous pouvez même l’utiliser pour installer des jeux à distance ou mettre à jour les titres installés sur votre PC, une fonctionnalité préexistante, mais toujours pratique.

Il y a des similitudes avec l’application de bureau Steam à laquelle de nombreux utilisateurs sont habitués. Vous pouvez parcourir la boutique Steam, acheter des titres, lire les actualités des joueurs et interagir avec la communauté, le tout depuis l’application.



L’un des plus grands changements non visuels est le nouveau système de connexion par code QR pour le bureau. Valve explique que vous pouvez utiliser l’appareil photo de votre téléphone pour scanner un code QR sur Steam for PC et vous connecter, tout comme vous liez un appareil sur WhatsApp. Le système authentifie votre tentative de connexion en utilisant les codes d’authentification à deux facteurs (2FA) stockés sur votre smartphone. Vous pouvez également ne pas utiliser l’appareil et utiliser l’application mobile pour contourner l’exigence du code Steam Guard lors de la connexion sur PC. Dans tous les cas, la connexion à Steam devient plus facile : plus besoin de consulter votre messagerie pour obtenir un code. Vous pouvez également utiliser l’application mobile pour vous déconnecter à distance des sessions actives.

L’application distincte Steam Chat bénéficie également de diverses corrections de bugs sur Android, et une mise à jour pour les utilisateurs d’iOS est en préparation. Valve prévoit également d’apporter la commodité des connexions par code QR à Steam Deck. Avec ces changements significatifs maintenant disponibles pour tous, et beaucoup d’autres à l’horizon, nous vous suggérons d’aller de l’avant et de mettre à jour l’application Steam pour Android à la première occasion ; c’est un changement de jeu.