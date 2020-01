Si jusqu’à cette fin d’année 2019, il était possible d’utiliser la messagerie instantanée de Facebook sans forcément posséder un compte sur le réseau social de Marc Zuckerberg, ce n’est plus le cas. Désormais, les utilisateurs qui souhaitent s’envoyer des messages via cette application Messenger seront contraints de posséder un compte Facebook.

Plus de Messenger sans Facebook !

Auparavant, un simple numéro de téléphone vous permettait d’installer et d’utiliser la messagerie instantanée de Facebook : Messenger. Pratique et gratuite, la plateforme la plus utilisée (depuis que Facebook a racheté Whatsapp) était donc libre d’accès…jusqu’à ce mois de décembre 2019.

Sans prévenir, les conditions d’utilisation de Messenger ont été changées et il est désormais obligatoire de se créer un compte Facebook pour l’utiliser. Une décision qui va faire grincer des dents les utilisateurs attirés par ce système de communication bien pratique, mais réticents à partager leurs informations sur le réseau social.

La tendance est en effet plutôt à la suppression de son compte Facebook qu’à la création d’un profil, avec une perte constante d’utilisateur à travers le monde, et on peut donc voir dans cette nouvelle pratique une volonté de l’entreprise de gonfler à nouveau les rangs de ses utilisateurs.

La firme justifie son choix en expliquant que de toutes manières, la majorité des utilisateurs possèdent déjà un compte Facebook. Il ne s’agirait donc que d’une simplification pour se connecter automatiquement via le réseau social.

Toutefois, que ceux qui utilisent déjà Messenger sans être inscrit à Facebook se rassure : seuls les nouveaux venus seront concernés par cette décision qui n’est pas rétro-active. Si vous avez un souci à vous connecter depuis la Mise à jour, sachez ce n’est qu’un bug temporaire qui devrait se régler sous peu. Ouf !

Vers un regroupement complet des programmes de Facebook ?

Le géant américain a déjà sous la main les réseaux Instagram et Whatsapp, et elle a récemment opéré un changement de design qui mentionne désormais que ces app’ appartiennent à Facebook. On retrouve le même design de boutons, la même interface et une ligne en bas de page qui précise From Facebook.

Si avec cette obligation de se créer un compte FB pour utiliser Messenger, les intentions de gonfler le nombre d’utilisateurs de Facebook sont évidentes (on compte 2.20 milliards d’utilisateurs FB, pour 1.3 milliards de membres Messenger), on peut voir dans ce choix une volonté de préparer la planète à une fusion de tous les systèmes de messagerie. C’est annoncé pour 2020 !

Sans que l’on ne sache réellement à quoi s’attendre, on devrait assister cette année à l’apparition d’une nouvelle forme de messagerie qui pourrait regrouper les 3 applications appartenant à Facebook sous une seule et même forme, ou bien à la création d’une sorte de passerelle qui ferait le lien entre ces systèmes pour l’instant indépendants. Le premier pas fut la restructuration d’Instagram pour en faire une plateforme plus proche de Messenger, puis cette création de profil Facebook obligatoire pour utiliser Messenger. On ne serait pas surpris d’apprendre que Whatsapp va subir un lifting sous peu, pour à son tour se rapprocher de ses consœurs.

Faut-il déplorer ce système qui centralise toutes les messageries, ou au contraire y voir une amélioration qui simplifiera la vie de tout le monde ? On ne devrait pas tarder à obtenir une réponse, avec des nouveautés qui surgiront au cours de cette nouvelle année. Si un seul système venait à tout centraliser, cela permettrait au moins aux plus de 70% d’Américains (selon un sondage de Pew Research Center) qui ne savent pas que Facebook, Instagram et WhatsApp sont la même entité de comprendre à quel point l’entreprise de Zuckerberg est puissante.