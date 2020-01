Sortie le 20 décembre 2019, la série The Witcher était attendue avec fébrilité par certains fans du jeu, et avec une certaine curiosité pour les amateurs d’héroic-Fantasy. Et si on croit les résultats d’une étude de Parrot Analytics concernant la popularité de la série, elle est actuellement en tête du classement des séries !

Un taux d’engagement qui impressionne

Le site Parrot Analytics propose fréquemment ses analyses concernant les séries les plus populaires, en se basant sur plusieurs facteurs. L’analyse du nombre de spectateurs est bien entendu prise en compte, mais cela ne fait pas tout.

Une série populaire, c’est une série qui fait parler d’elle, une série que les gens veulent regarder avec assiduité et qui obtient des retours positifs. On mesure son succès via le taux d’engagement sur les réseaux sociaux et le nombre de recherches effectuées la concernant.

Si récemment, c’est le Mandalorian de la franchise Star Wars qui semblait monopoliser l’attention des internautes (bien aidé par un Baby-Yoda qui fait craquer même les plus réticents à l’univers de Georges Lucas), la sortie de The Witcher sur Netflix a modifié les choses.

En quelques jours à peine, les aventures de Geralt De Riv ont dépassé en popularité celle du chasseur de prime de l’Espace et cela malgré des critiques Presses assez mitigées. De leur côté, les spectateurs semblent plébisciter le résultat, offrant à The Witcher une note de 93 % sur Rotten Tomatoes.

Elle se paie également le luxe de faire partie des 10 séries les plus populaires de l’année (à la seconde place !), aux côtés notamment de Strangers Things 3, de Dead to Me ou de When they see us.

Et si les épisodes cartonnent, le succès de la série se répercute également sur le matériel de base : le jeu vidéo The Witcher !

Des répercussions sur les joueurs de The Witcher !

The Witcher 3 : Wild Hunt est un jeu vidéo sorti il y a 4 ans, qui a aisément sa place parmi les meilleurs jeux de la décennie écoulée. Encore très joué, il a toutefois battu son record de popularité ces jours, en profitant de l’engouement autour de la série TV.

En 2015, alors qu’il était encore tout frais, il avait atteint 92 000 joueurs en simultanée, avant de se vendre à plus de 3 millions d’exemplaires durant les 3 années suivantes, mais sans égaler ce record de connexion.

Le jeu tourne en moyenne à 12 000 joueurs en simultanée, ce qui est honorable pour un jeu sorti il y a 4 ans, mais le dernier weekend de 2019, plus de 94 000 joueurs se sont retrouvés dans l’aventure, en battant ainsi le record précédent. A titre de comparaison, c’est 96 % de plus que le mois précédent, et on comprend que l’effet Netflix est bien présent.

Ces chiffres, dévoilés par Steam, ne tiennent pas compte des joueurs PS4 ou XBOX, qui sont certainement nombreux à avoir craqué pour ce titre à l’univers si envoûtant. Si ce n’est pas encore votre cas, et que le monde de The Witcher vous a séduit en série, sachez que le jeu est disponible à petit prix sur les plateformes de téléchargement (parfois moins de 10 euros – 15 euros pour les Add-on) et qu’il n’est donc pas trop tard pour parcourir les terres du Continent avec le puissant sorceleur.

Les autres n’auront qu’à se plonger dans la série TV, dont une saison 2 est d’ores et déjà annoncée pour 2021. Parmi les rumeurs insistantes, on parle de Mark Hamill dans le rôle de Vesemir, le mentor de Geralt de Riv. On a hâte de voir ça !