Si vous faites partie des millions de fans de Star Wars ou que vous êtes un simple amateur de science-fiction, curieux de connaître le dénouement de cette trilogie de la saga interstellaire, vous avez deux options majeures qui s’offrent à vous : vous rendre dans la salle de cinéma la plus proche et découvrir le film légalement… ou tenter de le télécharger. On vous explique pourquoi la deuxième solution peut-être très risquée !

Star Wars IX, un nid à virus !

La sortie d’un Star Wars est toujours un événement planétaire, et ce Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker, sorti le 18 décembre dernier, ne déroge pas à cette règle. Avec un marketing aussi puissant que maître Yoda et l’attente certaine de ceux qui ont vu les épisodes précédents et qui, malgré la qualité discutable de ces opus, souhaitent connaître la fin, le succès sera au rendez-vous. Mais tout monde n’a pas forcément l‘envie / le temps ou les moyens de se rendre au cinéma et le téléchargement semble être une option viable.

A la sortie de chaque Blockbuster, les hackers déploient tout leur-savoir pour tenter de piéger les curieux, qui souhaitent passer par des voies illégales pour voir un film ou une série. Quand on connaît la popularité de la saga de Georges Lucas, on imagine que pour un pirate informatique, l’occasion est trop belle.

C’est bien le cas, comme le signale une étude de Kaspersky, qui recense plus de 30 sites proposants des liens frauduleux vers le dernier opus de Star Wars.

Ces plateformes se font passer pour des sites de confiance, en reprenant les logos logiciels de la série et les mêmes informations que vous trouveriez sur les sites légaux, mais ils utilisent divers techniques pour vous soutirer des informations personnes : malwares, keyloggers, phishing…

En vous demandant de vous inscrire avec par exemple un mail / un numéro de téléphone / vos nom et prénom, et parfois en vous demandant d’insérer un numéro de carte de crédit pour vérifier votre majorité, ils récupèrent des informations qui leur permettront ensuite de débiter votre compte, de faire des achats en ligne avec votre argent ou qu’ils revendront simplement sur le DarkWeb.

Même s’il est possible de détecter un piratage, il est parfois trop tard pour réagir. Mieux vaut donc éviter les risques et protéger sa machine en amont.

Protégez-vous contre le côté obscur du téléchargement

En 2019, les attaques de phishing sont de plus en plus nombreuses (+10 % par rapport à 2018) selon Kaspersky et malgré l’existence de très bons antivirus, les malwares les plus dangereux continuent de nous gâcher l’existence.

En ce moment, Star Wars episode IX figure parmi les recherches les plus populaires sur le Net et vous trouverez donc plusieurs dizaines de sites qui vous proposent de télécharger le film de Disney. Et malgré les risques connus et l’illégalité du geste, certains se laissent tenter afin d’assouvir leur curiosité et de connaître le dénouement des aventures de Rey, Kylo et consorts.

Une autre technique pour piéger l’internaute a été découverte sur les réseaux sociaux, avec des pirates qui créent de faux profils. Ils font alors circuler des liens qu’ils présentent comme exclusifs pour se procurer le dernier Star Wars et ceux qui cliquent naïvement ne tardent pas à voir leur machine infestée par les virus.

Si de base, il est capital de protéger sa machine contre les attaques informatiques, ça l’est d’autant plus quand on pratique le torrent et le téléchargement illégal, qui sont de véritables nid à logiciels malveillants. Même si la Force est avec vous, ne comptez pas sur elle pour repousser les tentatives de phishing et d’arnaques !

Vous avez donc compris qui pour voir ce dernier épisode de Star Wars, il est plus sage de payer un billet de cinéma ou de patienter jusqu’à la sortie du film en Blu-ray.