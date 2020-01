Depuis son rachat par Disney, la saga Star Wars n’a jamais été aussi présente. Entre la sortie de la nouvelle trilogie qui vient de s’achever, de spin-off plus ou moins réussis, de série TV et de jeux vidéo, l’univers imaginé par Georges Lucas ne semble plus stopper sa croissance. C’est donc en toute logique que de nouvelles annonces concernant le futur de la franchise ont été faite ces derniers jours, et elle pourrait ravir les fans.

Une suite au Mandalorian et une série sur le sith Darth Maul, ça vous tente ?

Une deuxième saison pour la Mandalorian

En ce moment, une série anime les discussions des Geeks (mais pas que) de toute la planète : le Mandalorian, qui narre les aventures d’un chasseur de prime issu de la caste des Mandaloriens alors qu’il parcourt les planètes pour honorer ses contrats.

Véritable succès critique, la série diffusée sur la chaîne Disney + a su convaincre les fans de Star Wars et atteindre un nouveau public, séduit notamment par le personnage surnommé Baby Yoda. Après 8 épisodes et un final qui ne peut qu’éveiller l’envie d’en voir plus, les sérivores se demandaient logiquement si une suite était dans les cartons.

C’est le cas, avec une saison 2 du Mandalorian confirmée pour une diffusion en octobre 2020. Il faudra patienter un peu pour découvrir les nouvelles aventures de ce bounty hunter de l’espace, mais son succès semble pousser Disney à relancer certains projets dont on parle depuis bien longtemps.

Fin Aout, une série dédiée à Obi-Wan Kenobi était officialisée, et Ewan McGregor a rassuré tout le monde en confirmant reprendre le rôle du célèbre maître Jedi, mais l’annonce faite ces jours-ci concernent un personnage à l’opposé du Jedi, qui lui est d’ailleurs fortement lié… !

La série dédiée à Darth Maul en préparation ?

Dans l’épisode 1 de Star Wars (le Menace Fantôme), Obi-Wan vengeait la mort de son maître en tranchant en deux le seigneur Sith Darth Maul, célèbre pour son maquillage noir et rouge sur le visage et son double sabre laser.

Personnage charismatique au possible, souvent considéré comme sous-exploité par la communauté de fans, Darth Maul est longtemps resté une légende, dont la vie fut développée dans l’univers étendue de Star Wars par les contributeurs.

Il a fait une brève apparition dans le spin-Off Solo, a star wars story, sous la forme d’hologramme qui confirmait que le personnage laissé pour mort pourrait avoir survécu à ses blessures. Dès lors, les spéculations sur le retour d’un sith aussi mystérieux et puissant que capable de déchaîner les passions au sein de la communauté ont été nombreuses.

Ces derniers jours, le site We Got This Covered don’t les prévisions concernant la saga ont tendance à se concrétiser très souvent, annonce qu’une série sur Darth Maul serait bien en préparation pour Disney +. Il s’agirait de retracer le parcours de Maul, pour comprendre ce qui l’a amené à entrer sous les ordres de l’empereur Palpatine.

Cette réalisation prendrait place juste après le film dédié à Han Solo et les rumeurs évoquent l’utilisation de flashbacks pour remonter le temps et permettre de faire le lien entre les différents moments de la vie de cet être torturé.

L’acteur Ray Park qui incarne le seigneur Sith dans l’épisode 1 de Star Wars (et dans Solo) n’a pas confirmé son retour, mais il a posté une photo de lui grimé en Maul, au moment où les informations concernant cette nouvelle série sont révélées.

Qu’on apprécie ou non l’univers de Star Wars, il faudra à coup sûr compter sur lui dans les prochaines années !