Le géant Chinois Huawei s’apprête à sortir deux versions de son nouveau modèle de smartphone – les P40 et P40 Pro – présenté comme l’appareil 5G le plus puissant du monde. De quoi s’assurer une année 2020 aussi prolifique que 2019, durant laquelle Huawei a été le fabricant qui a vendu le plus de téléphone 5G à travers le globe ? Découvrons la fiche technique du Huawei P40, sa date de sortie et les tarifs des différents modèles.

Les caractéristiques techniques du Huawei P40

Les P40 seront disponibles en deux versions – un modèle classique et un modèle pro – et son design sera d’un écran percé en façade et d’un écran incurvé pour le modèle pro. Du classique, avec de belles finitions, mais sans l’innovation qu’on retrouve chez le Samsung Galaxy Z Flip et son écran pliable.

Il sera disponible en cinq coloris différents, doré, argenté, noir, blanc et bleu, et le revêtement céramique dont devrait bénéficier la coque du smartphone, en version pro, devrait empêcher les rayures. A noter qu’aucune prise jack ne sera de la partie.

LA 5G avant tout

Récemment, la marque chinoise expliquait que les smartphones seraient équipés d’un processeur Kirin 990 5G, ce qui fait que le consommateur ne pourra pas choisir entre un modèle 4G et un modèle 5G. Un choix résolument tourné vers le futur.

Quelle qualité photo pour le P40 de Huawei ?

Souvent considéré comme le fer de lance des derniers modèles de smartphone, l’appareil photo sera encore une fois top niveau sur les modèles de Huawei F40 et F40 Pro. Hormis la taille de l’écran, c’est surtout ce qui va les différencier.

Les P30 et P30 Pro étaient déjà impressionnants, mais ces nouveaux modèles trois appareils photo au dos pour le F40. La mention Leica Vario-Summilux-H 1:1,9-2,4/17-80 ASPH indique qu’il y aura un capteur principal avec objectif ouvrant à f/1,9, un zoom ouvrant à f/2,4, des modules ultra grand angle et grand angle classique ainsi qu’un zoom x3.

De son côté, le F40 Pro possèderait 5 capteurs photos, avec notamment un zoom optique x 10 avec un capteur de 16 mégapixels.

Fiche technique

Si l’écran devrait afficher une taille de 6.2 / 6.7 pouces selon le modèle, et utiliser une dalle OLED, on ne sait pas encore quel sera la taille de l’espace de stockage et de la mémoire en RAM.

On peut supposer, comme le fait Huawei en général, qu’il y aura plusieurs choix à ce niveau-là.

Les deux téléphones seront certainement équipés d’une batterie au graphène, un matériau qui promet une charge ultra-rapide et une autonomie prolongée. Pour l’instant, seules des rumeurs insistantes évoquent cela mais on sait que le géant chinois travaille dessus depuis un moment alors ce ne serait pas une surprise de voir cette innovation sur le P40.

Pas de services Google

Toujours en conflit ouvert avec les Etats-Unis, le géant chinois n’intégrera pas les services de Google Mobile Services et s’appuiera donc sur son propre système Huawei Mobile Services. Cela peut entraîner une incompatibilité des appareils avec certaines applications, même si les partenariats sont de plus en plus étendus pour la marque chinoise.

En revanche, les P40 tourneront bien sous Android 10.

Date de sortie et tarifs

La grande inconnue concerne les prix de vente du smartphone et seules des comparaisons avec les lancements des anciens modèles permettent de tabler sur un prix aux alentours de 500 euros pour le modèle P40 de base, et un tarif autour de 850- 900 euros pour sa version Pro.

Cependant, la date de sorties est officielle et c’est donc le 26 mars prochain que les nouveaux smartphones de Huawei feront leur apparition sur le marché français. L’attente touche à sa fin, pour les amateurs de ces modèles !

