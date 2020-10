La bourse est accessible bien plus facilement que par le passé aux particuliers et vous pourriez être tenté par un investissement, en actions, sur le Forex voire même en Cryptomonnaie. Mais avant de plonger dans le monde du trading, de réaliser des opérations et de tenter de générer des profits, il convient de savoir comment investir en bourse. Où le faire ? Quelles sont les règles à respecter ? Que pouvez-vous acheter en ligne ? Quels sont les risques des investissements en bourse ? Découvrez les étapes à suivre pour devenir un trader.

Les règles à connaître avant d’investir en Bourse

La bourse, qui se caractérise par les marchés financiers sur lesquels s’achètent et se vendent des produits, attire de nombreux investisseurs particuliers. Toutefois, on ne s’improvise pas trader du jour au lendemain et il faut connaître certaines règles avant d’investir.

S’informer sur les outils boursiers et sur les produits

Avant toute chose, il est important de se renseigner sur les outils et sur les styles de trading existants, afin de ne pas se lancer dans l’inconnu. Les produits financiers sont également nombreux et variés (actions, matières premières, cryptomonnaies…) et il est capital de savoir ce que vous pouvez acquérir. (N’hésitez pas à consulter cet article sur l’investissement dans le Bitcoin).

Définir un budget investissement précis

Il faut savoir combien investir, car la bourse présente des risques de pertes financières non négligeables. Les experts vous le diront : le plus sage est de placer des sommes d’argent dont vous n’avez pas besoin, ce qui évitera de vous retrouver en difficultés financières en cas de perte. De plus, il est important d’apprendre à prévoir les frais engendrés par cette pratique (ce tableau de l’AMF peut vous être utile).

Choisir la bonne stratégie

Chercher comme investir en Bourse est une première étape pour pénétrer dans le monde du Trading, mais il faut aller plus loin, en définissant une stratégie d’investissement – court terme, moyen terme, long terme) et en optant pour le niveau d’implication adéquate à vos pratiques. Il est par exemple possible d’épargner sur des comptes qui travaillent sans vous, ce qu’on appelle les investissements passifs, ou bien d’être actif à plein temps à la manière d’un trader.

Connaître les risques de la Bourse

Si vous partez dans une optique d’enrichissement rapide et sure, vous faites fausse route. Le monde de la finance permet des gains, entraine des pertes, et il est rare de devenir riche par ce moyen. Les plus impliqués parviendront à augmenter leur épargne en misant sur les bons produits financiers, ou en réagissant au bon moment, mais il est important de savoir que l’investissement en bourse est fait de haut et de bas. Il suffit de voir la manière dont la valeur des cryptomonnaies varient pour le comprendre.

Où placer son argent : banque, plateforme en ligne

Quand on cherche comment investir en bourse, la question la plus fréquente est celle-ci : où puis-je placer mon argent ? Il existe plusieurs solutions, accessibles aux particuliers.

Pour ceux qui désirent diversifier leurs produits financiers et contrôler les investissements, avec des outils d’analyses précis, des tableaux en temps réel et des guides de formation complet, la solution est de se tourner vers les plateformes de trading en ligne qui offrent aux particuliers comme aux professionnels les outils pour investir en bourse de manière sécurisée. Vous trouverez un classement de plateforme de trading agrées par les autorités financières sur Traderfrancophone.fr.

Il est également possible d’investir en bourse, en optant pour les solutions épargnes des banques (traditionnelles ou en ligne) qui proposent des placements de ce type (comme le PEA- Plan Epargne Action) ou des outils boursiers complets. Toutefois, les établissements bancaires pratiquent encore des frais bien plus élevés que ceux des courtiers en ligne.

Une fois que vous avez choisi votre courtier, il ne vous reste qu’à ouvrir un compte, définir un budget et découvrir les outils mis à votre disposition.

Sur quoi investir en bourse ?

Comme évoqué plus haut, il est important de diversifier ses placements, pour répartir le capital de base de manière équilibrée. Une baisse impactera moins votre portefeuille que si vous aviez placé toutes vos billes dans le même sac.

Pour ce faire, il sera possible de se tourner vers l’achat d’actions de société cotées en bourse, vers l’achat d’obligation ou de cotations, dont les rendements vont varier en fonction de l’offre en de la demande. Il sera nécessaire de surveiller régulièrement votre portefeuille, surtout si vous optez pour une stratégie qui demande de la réactivité ou si vous utilisez des effets de levier pour investir.

Comme vous le constatez, investir en bourse doit se faire de manière réfléchie, avec une analyse poussée des bénéfices et des risques potentiels de cette plongée dans le trading.