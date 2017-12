Dans un peu moins d’un mois, le 3 janvier 2018 pour être précis, les agents spéciaux Dana Scully et Fox Mulder seront de retour sur nos écrans pour poursuivre leur enquêtes paranormales et peut être enfin, découvrir La Vérité… En attendant, je vous propose de patienter avec un nouveau teaser de trente petites secondes récemment révélé par la chaine américaine FOX sur laquelle la nouvelle et accessoirement onzième saison des X-Files sera diffusée…