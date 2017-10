X-Files Saison 11 : Une première bande annonce en attendant la sortie de l'épisode 1

Dévoilée dans le cadre de la Comic Con de New York, la première bande annonce de la prochaine saison des X-Files nous offre excitant un petit aperçu de ce que cette onzième saison nous réserve. Vidéo de promotion dans laquelle nous apprenons qu’une menace extra-terrestre sévère et sans précédent serait sur le point de s’abattre sur notre planète et pourrait potentiellement anéantir l’humanité toute entière…

Une saison qui sera diffusée dans la courant de l’année prochaine (probablement dès la fin du mois de janvier) et qui s’annonce donc particulièrement compliquée pour les agents spéciaux Dana Scully et Fox Mulder. Jugez plutôt par vous mêmes…