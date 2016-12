Nous y sommes! Le septième épisode de l’actuelle septième saison de la série télévisée The Walking Dead ayant été diffusé la nuit dernière, nous entamons déjà la dernière ligne droite menant vers la fin de la première moitié de saison! La semaine prochaine, le huitième épisode dont vous allez pouvoir découvrir la bande annonce accompagnée par un extrait marquera en effet la traditionnelle pause annuelle…

Nous devrons ensuite patienter jusqu’au courant du mois de février soit trois mois et des brouettes pour retrouver celles et ceux qui auront survécus à ce dernier épisode de première partie de saison intitulé Hearts Still Beating soit Les Coeurs Battent Encore en français et dont la durée a été rallongée pour avoisiner les 90 minutes.

Reste maintenant à espérer que les scénaristes de la série nous épargnerons un insoutenable nouveau cliffhanger du genre de celui sur lequel s’était violement achevée la saison précédente…

THE WALKING DEAD SAISON 7, ÉPISODE 8: BANDE ANNONCE:

THE WALKING DEAD SAISON 7, ÉPISODE 8: EXTRAIT: