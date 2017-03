Intitulé Say Yes soit Dit Oui en français, le douzième épisode de la saison 7 de la série télévisée The Walking Dead se dévoile au travers d’une traditionnelle bande annonce ainsi que deux tout aussi habituels extraits. Vidéos qui suggèrent qu’après avoir passé un épisode complet auprès d’Eugène qui semble prendre ses aises auprès de Negan et ses Sauveurs, nous allons retrouver Rick (décidément de plus en plus souriant…) accompagné par sa chère et tendre Michonne pour une énième et naturellement périlleuse expédition…

THE WALKING DEAD SAISON 7, ÉPISODE 12: BANDE ANNONCE:

THE WALKING DEAD SAISON 7, ÉPISODE 12: EXTRAIT #1:

THE WALKING DEAD SAISON 7, ÉPISODE 12: EXTRAIT #2: