Intitulé Transformers 5: The Last Knight soit Le Dernier Chevalier en français, le prochain volet des aventures des célèbres robots d’origine extra-terrestre créés par Hasbro entame sa promotion avec une explosive première bande annonce que vous allez pouvoir découvrir sans plus attendre, dans ses versions française (VF) et originale (VO)…

Programmé dans nos salles en date du 21 juin 2017, ce cinquième long-métrage de la saga mettra une fois de plus en scène l’interminable guerre opposant deux espèces. L’une étant faite de de chair et l’autre de métal soit, les humains contre les robots…

Toujours réalisé par Michael Bay, sachez que cette suite sera naturellement l’occasion pour les fans de la franchise de retrouver Mark Wahlberg dans le rôle de Cade Yeager, accompagné pour l’occasion par Anthony Hopkins, Isabela Moner, Josh Duhamel, Jerrod Carmichael, Laura Haddock, Tyrese Gibson et Santiago Cabrera.

TRANSFORMERS 5: BANDE ANNONCE #VF1

TRANSFORMERS 5: BANDE ANNONCE #VF1