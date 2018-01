Tomb Raider (film 2018) : Une époustouflante bande annonce en attendant le nouveau film

Attendu dans nos salles pour le 14 mars prochain, Tomb Raider qui n’est autre le nouveau long-métrage inspiré par les aventures de la célèbre et inépuisable Lara Croft se dévoile un peu plus ce soir au travers d’une nouvelle bande annonce. Vidéo promotionnelle de deux minutes et demi que vous allez pouvoir découvrir sans plus attendre dans ses versions originale et française…

Adaptation cinématographique de l’avant dernier épisode vidéoludique et accessoirement reboot de la série Tomb Raider, ce film s’attaque aux origines de cette dernière et reprend donc l’histoire depuis le début. Ainsi, nous aurons l’occasion de suivre la toute jeune et rebelle Lara en quête de réponses sur la disparition de son père qui n’a plus donné signe de vie depuis sept longues années. Persuadée que son paternel est encore en vie, elle décide un beau jour de se rendre sur une île située au large du Japon ou ce dernier a été vu pour la dernière fois. Terre hostile ou elle devra apprendre à survivre et affronter les membres d’une secte appelée La Trinité…

Côté casting, sachez que Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins et Daniel Wu seront entre autre à l’affiche de ce nouveau Tomb Raider réalisé par Roar Uthaug.

TOMB RAIDER: BANDE ANNONCE #VF2

TOMB RAIDER: BANDE ANNONCE #VO2