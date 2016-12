La nuit dernière, la première moitié de l’actuelle septième saison de la série télévisée The Walking Dead s’achevait sur un épisode offrant enfin une petite lueur d’espoir à nos survivants préférés. Sentiment conforté par la première bande annonce du prochain et accessoirement neuvième épisode de la saison qui sera diffusé le 12 février 2017 et que les plus impatients d’entre vous vont bien évidemment pouvoir découvrir sans plus attendre dans la suite de cet article…

Certes, deux membres de la communauté d’Alexandria n’auront pas survécu à ce mid-season final mais leur perte n’est fort heureusement pas aussi regrettable que celle des précédentes vicitmes de cette enflure de Negan. Ce dernier a sans doute même rendu service à Rick en éliminant lui même l’un de ces deux personnages…

Quoi qu’il en soit, le temps est donc venu pour les habitants d’Alexandria, de la Colline et du Royaume d’Ezekiel d’unir leurs forces, prendre leur courage à deux mains et se retrousser les manches afin de préparer une guerre qui sera sanglantes mais reste leur seule chance de vivre à nouveau en paix. Un mystérieux nouveau protagoniste pourrait d’ailleurs se joindre à la bataille…

THE WALKING DEAD SAISON 7, ÉPISODE 9: BANDE ANNONCE:

THE WALKING DEAD SAISON 7, ÉPISODE 9: EXTRAIT #1:

THE WALKING DEAD SAISON 7, ÉPISODE 9: EXTRAIT #2: