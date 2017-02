Dans la nuit de dimanche à lundi derniers, les fans de l’adaptation télévisée de la bande dessinée The Walking Dead ont enfin retrouvé leurs survivants préférés, de retour pour une deuxième partie de saison. Intitulé New Best Friends soit Nouveaux Meilleurs Amis en français, le prochain et accessoirement dixième épisode de l’actuelle septième saison suggère que le nouveau groupe que Rick et sa bande ont croisé en fin d’épisode 9 va joindre ses forces à celles des communautés d’Alexandria, de la Colline et du Royaume d’Ezekiel…

Une nouvelle alliance qui serait fort appréciable maintenant que Rick et ce qu’il reste de sa bande ont décidé qu’il était temps d’exterminer Negan et ses Sauveurs…

En attendant cet affrontement qui se déroulera sans doute en fin de saison soit dans le seizième épisode que nous pourrons découvrir dans un peu plus de deux mois, voici donc la bande annonce ainsi qu’un extrait du prochain épisode qui sera diffusé dimanche prochain sur la chaine américaine AMC puis, quelques heures plus tard, via le bouquet français OCS…

THE WALKING DEAD SAISON 7, ÉPISODE 10: BANDE ANNONCE

THE WALKING DEAD SAISON 7, ÉPISODE 10: EXTRAIT