Nouvelle série horrifique produite par la chaine AMC à qui nous devons entre autre l’adaptation télévisée de la bande dessinée The Walking Dead, The Terror se dévoile un peu plus aujourd’hui au travers d’une angoissante nouvelle bande annonce à découvrir sans plus attendre dans la suite de cet article…

Adaptée d’une nouvelle signée Dan Simmons, cette série produite par Ridley Scott suivra l’équipage d’un navire de la Royal Navy bloqué en territoire inconnu, gelé et particulièrement hostile. La panique va rapidement s’emparer des hommes du Capitaine John Franklin alors qu’une série d’étranges évènements va commencer à semer la mort dans leurs rangs…

Pour finir, sachez que The Terror sera diffusée aux Etats-Unis à partir du 26 mars prochain. Aucune date de sortie française n’a pour le moment été communiquée mais cela ne saurait tarder…