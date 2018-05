The Predator : Bande annonce et date de sortie du nouveau film

Pas moins de trente et une années après la sortie du cultissime long-métrage mettant en scène le premier des fameux Predators venus de l’espace pour chasser de la chair humaine fraîche (Predator – 1987) et huit après la dernière apparition de ces congénères (Predators – 2010), les plus féroces prédateurs de l’univers s’apprêtent à nous rendre une nouvelle fois visite en ayant cette fois-ci la ferme intention d’exterminer jusqu’au dernier d’entre nous…

Attendu dans nos salles en date du 17 octobre prochain, sachez que The Predator sera l’occasion pour une nouvelle lignée de chasseurs extraterrestres rendus plus forts et plus intelligents par de multiples croisements génétiques de venir se frotter aux Humains représentés par d’anciens militaires accompagnés par un professeur de sciences…

Ajoutons que Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key, Olivia Munn, Sterling K. Brown, Alfie Allen, Jane Thomas, Augusto Aguilera, Jake Busey et Yvonne Strahovski seront entre autre à l’affiche de ce film signé Shane Black.