Star Wars 8 - Les Derniers Jedi : Voici la nouvelle bande-annonce! (VF + VOST)

Chose promise, chose due! Disney et LucasFilm qui avaient récemment annoncé qu’ils allaient dévoiler la nouvelle bande annonce du prochain Star Wars ont tenu parole. Attendu dans nos salles en date du 13 décembre prochain soit dans deux mois à compter d’aujourd’hui, ce huitième volet intitulé Star Wars: Les Derniers Jedi se dévoile donc un peu plus ce matin au travers de cette époustouflante vidéo de promotion de deux minutes et demi qui vous attend bien sagement dans la suite de cet article…

Pour rappel, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Andy Serkis, Benicio Del Toro, Laura Dern et Kelly Marie Tran seront entre autre à l’affiche de cette suite écrite et réalisée par Rian Johnson.