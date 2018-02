SONY XPERIA XZ2 et XZ2 Compact : Prix, date de sortie et fiche technique

Naturellement présent au MWC de Barcelone, SONY vient de dévoiler deux nouveaux smartphones. Les XPERIA XZ2 et XPERIA XZ2 Compact dont les caractéristiques, prix et date de sortie ont été révélés et sont ainsi à découvrir dans la suite de cet article…

Mesurant 153mm de haut sur 72mm de large pour une épaisseur de 6mm à 11.1mm et pas moins de 198gr sur la balance, le XPERIA XZ2 qui prend la relève du XZ1 en tant que fleuron du constructeur japonais introduit un tout nouveau design certifié IP65/68 avec dos en verre bombé qui tranche avec les lignes plates et saillantes des générations précédentes.

De sa fiche technique, on retiendra principalement la présence d’un écran TRILUMINOS de 5.7 pouces de diagonale pour une résolution Full HD+ soit 1080x2160px, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 845 épaulé par 4Go de mémoire vive, d’un appareil photo Motion Eye doté d’un capteur de Exmor RS de 19 Mégapixels (f/2.0) capable de capturer des vidéos en 4K HDR et super slow motion FHD à 960IPS, d’une camera frontale de 5 Mégapixels (f/2.2), d’un capteur d’empreintes digitales placé au dos de l’appareil qui est alimenté par une batterie de 3180mAh supportant la charge sans fil et embarque 64Go de capacité de stockage interne extensible via microSD.

Avec ses 135mm de haut, 65mm de large, 12.1mm d’épaisseur et ses 168gr, le XPERIA XZ2 compact se présente comme son nom l’indique sous la forme d’un XZ2 de taille réduite. Adoptant le même design que son grand frère, le XZ2 Compact s’en distingue néanmoins de par sa conception plastifiée.

Son écran TRILUMINOS de 5.0 pouces de diagonale capable d’afficher une résolution Full HD+ (1080x2160px) ainsi que sa batterie de 2870mAh sont également là pour différencier des deux modèles.

Pour finir, sachez que les XPERIA XZ2 et XZ2 Compact qui tournent tout deux sous Android Oreo 8.0 seront disponibles dans le courant du mois d’avril aux tarifs respectifs de 799€ et 599€.