SONY XPERIA XZ1 et XZ1 Compact : Prix, date de sortie et fiche technique

C’est dans le cadre de l’édition 2017 du salon de l’IFA que la firme japonaise SONY vient de révéler deux nouveaux smartphones. Les XPERIA XZ1 et XPERIA XZ1 Compact dont vous allez donc pouvoir découvrir les caractéristiques techniques, prix et date de sortie…

Commençons avec le XPERIA XZ1 qui prend la relève du XPERIA XZ sorti un an plus tôt et auquel il ressemble tant qu’un oeil non averti pourrait facilement les confondre.

Assemblé dans un boitier métallique et étanche (norme IP68) mesurant 148mm de haut sur 73mm de large pour une épaisseur de 7.4mm et 155g sur la balance, le XZ1 est équipé d’un écran de 5.2 pouces de diagonale pouvant afficher une résolution de 1920x1080px, d’un processeur Qualcomm Snapdragon S835 épaulé par 4Go de mémoire vive, d’un appareil photo dorsal de 19MP (f/2.0), d’une caméra frontale de 13MP, d’un système d’authentification par lecture d’empreintes digitales, est alimenté par une batterie de 2700mAh et embarque 64Go de capacité de stockage interne extensible.

Version miniaturisée du XZ1 (129mm de haut sur 65mm de large et une épaisseur de 9.3mm pour un poids de 143g), le XZ1 Compact qui reprend les lignes de son grand frère est doté d’un écran de 4.6 pouces de diagonale pour une résolution HD 720p, d’un processeur Snapdragon S835 avec 4Go de RAM en support, d’un appareil photo de 19MP (f/2.0), d’une caméra frontale de 8MP, embarque une batterie de 2700mAh et 32Go de capacité de stockage interne.

Ces deux modèles qui seront tous deux livrés avec Android O 8.0 seront respectivement commercialisés à partir du 19 septembre (XZ1) et 4 octobre prochains (XZ1 Compact) aux tarifs de 699€ (XZ1) et 599€ (XZ1 Compact).