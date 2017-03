Durant la conférence de presse organisée dans le cadre du MWC 2017, SONY ne s’est pas contenté de présenter ses deux nouveaux smartphones de références que sont les XPERIA XZ Premium et XPERIA XZs (lire: SONY XPERIA XZ Premium et XZs: Prix, date de sortie et fiche technique). Le constructeur japonais a également profité de l’occasion pour dévoiler deux autres modèles positionnés sur le milieu-de-gamme. Les XPERIA XA1 et XERIA XA1 Ultra dont je vous propose de découvrir le prix, la date de sortie ainsi que les principales caractéristiques techniques…

Penchons nous d’abord sur le plus petit de ces deux appareils à savoir le XPERIA XA1 qui mesure 145mm de haut sur 67mm de large et 8mm d’épaisseur.

Techniquement, le XPERIA XA1 dispose d’un écran de 5 pouces de diagonale pour une résolution limitée de 720p, d’un processeur MediaTek Helio P20 doté de huit coeurs (4×2.3GHz+ 4×1.6GHz) épaulés par 3Go de mémoire vive, d’une puce graphique Mali T880 MP2, d’un appareil photo de 23 Mégapixels couplé à une caméra frontale de 8 Mégapixels, d’un port USB réversible de type-c, d’une batterie de 2300mAh, de 32Go de capacité de stockage interne pouvant être étendue via microSD (+256Go) et tourne sous Android Nougat 7.0.

Du côté des spécifications, retenez que le XA1 Ultra qui tourne sous Android Nougat 7.0 embarque un écran FULL HD de 6 pouces de diagonale, un processeur MediaTek Helio P20 doté de huit coeurs (4×2.3GHz+ 4×1.6GHz) avec 3Go de RAM en support, une puce graphique Mali T880 MP2, un appareil photo de 23 Mégapixels couplé à une caméra frontale de 16 Mégapixels, d’un port USB réversible de type-c, d’une batterie de 2700mAh, 32Go et 64Go d’espace de stockage extensible (+256Go).

Le XPERIA XA1 sera disponible à partir du 26 avril prochain pour 299$. Le prix de vente et la date de sortie du XPERIA XA1 Ultra seront communiqués ultérieurement par SONY qui précise cependant qu’il sera commercialisé dans le courant de l’été.