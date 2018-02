Solo - A Star Wars Story : Première bande annonce intégrale française (VF + VO)

Chose promise, chose due! Comme convenu, quelques heures après nous avoir fait saliver à grosses gouttes en dévoilant un petit aperçu extrait de la très attendue première bande annonce du film Solo: A Star Wars Story, LucasFilm et Disney nous livrent enfin cette dernière dans son intérgralité! Vidéo d’un peu plus d’une minute et demi que vous allez donc pouvoir découvrir immédiatement dans la suite de cet article et ce, dans ces versions française et originale…

Rappelons pour celles et ceux qui prendraient le train en marche que ce deuxième spin-off dérivé de la Saga Star Wars se focalisera sur le jeune Han Solo. Se déroulant quelque part entre La Revanche des Sith et Un nouvel Espoir, ce long-métrage réalisée par Ron Howard sera projeté dans nos salles à partir du 23 mai prochain.

Précisons enfin que Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Woody Harrelson, Joonas Suotamo et Paul Bettany ont entre autre participé au tournage de cette Star Wars Story.

SOLO – A STAR WARS STORY: BANDE ANNONCE #VF1

SOLO – A STAR WARS STORY: BANDE ANNONCE #VO1