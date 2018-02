Solo - A Star Wars Story : Découvrez la bande annonce du Super Bowl 2018!

Un an et demi après la sortie de l’excellent Rogue One soit du tout premier spin-off de la cultissime Saga intergalactique Star Wars, LucasFilm et Disney s’apprêtent à nous livrer un second long-métrage dérivé de cette même Saga. Intitulé Solo: A Star Wars Story, ce nouveau long-métrage se focalisera comme son titre l’indique sur l’un des principaux personnages de la franchise qui n’est autre que le plus célèbre contrebandier de l’espace, j’ai nommé Han Solo. En attenant sa sortie prévue pour le 23 mais prochain, les plus impatients d’entre vous vont enfin pouvoir découvrir les toutes premières images de ce film au travers d’un excitant concentré de la première bande annonce qui sera dévoilée dès demain. Vidéo de promo diffusé durant la finale du Super Bowl 2018 et qui vous attend bien évidemment dans la suite de cet article…

S’étalant sur plusieurs année, entre les évènements relatés dans La Revanche des Sith et Un nouvel Espoir, cette nouvelle Star Wars Story réalisée par Ron Howard nous permettra entre autre d’en savoir un peu plus sur Solo et son inséparable Chewbacca.

Côté casting, on retiendra la participation de Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Woody Harrelson, Joonas Suotamo et Paul Bettany.