Shadow of the Tomb Raider : Date de sortie et teaser du nouveau Tomb Raider

Intitulé Shadow of the Tomb Raider, le prochain volet des aventures vidéoludiques de l’increvable Lara Croft vient d’être annoncé par Square Enix et Ubisoft. C’est par le biais d’une courte vidéo de promotion que nous apprenons que le retour de la célèbre aventurière est programmé pour le 14 septembre prochain soit dans approximativement six mois à compter d’aujourd’hui. En attendant de découvrir l’intégralité de cette vidéo qui sera révélée le 27 avril, voici donc les toutes premières images de ce troisième et accessoirement ultime chapitre de la série rebootée…