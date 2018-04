Fin 2017, l’industrie du cinéma Hollywoodien baigne en plein scandal Weinstein. Dans ce contexte, suite aux multiples affaires d’agressions et harcèlements sexuels qui ont brutalement mis fin à la carrière de l’acteur Kevin Spacey, la série House of Cards a bien failli être stoppée net et ce, sans avoir livré une fin digne de ce […]