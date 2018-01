Acclamée par la critique, maintes fois nominée et récompensée (prix des meilleure série dramatique et meilleure actrice dans une série dramatique remportés aux Emmy Awards 2017 et Golden Globes 2018), la série The Handmaid’s Tale ou La Servante Écarlate dans sa version française fera son grand retour le 25 avril prochain pour une deuxième saison de 13 épisodes qui s’annonce encore plus sombre que la précédente.

En attendant et pour faire monter la pression auprès des fans de cette brillante adaptation d’un roman de Margaret Atwood, la plateforme de VOD Hulu dévoile enfin une première bande annonce pour cette tant attendue nouvelle saison!