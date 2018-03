La Servante Écarlate Saison 2: Une nouvelle bande annonce en attendant l'épisode 1

Quarante huit jours soit une peu plus d’un mois et demi nous séparent encore du retour d’Elisabeth Moss dans le rôle de June Osborne aka Defred. Le 25 avril prochain sera en effet diffusé le premier épisode de la très attendue deuxième saison de La Servante Écarlate ou The Handmaid’s Tale dans sa version originale. Pour nous faire patienter jusqu’à cette date, la plateforme de VOD Hulu nous livre une courte mais néanmoins nouvelle bande annonce qui vous attend bien sagement dans la suite de cet article…