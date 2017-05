The Mist Saison 1: Une terrifiante bande annonce pour la série

Dix ans après avoir été remarquablement adaptée au cinéma par Frank Darabont, The Mist soit La Brume en français est sur le point de s’abattre sur nos petits écrans. Une série télévisée inspirée par la nouvelle du même titre signée Stephen King sera en effet diffusée à compter du 22 juin prochain sur la chaine américaine Spike. En attendant de savoir si cette série sera à la hauteur du récit original et de l’excellent film sorti en 2007, je vous propose de découvrir une terrifiante et particulièrement sanglante nouvelle bande annonce. Ames sensibles s’abstenir…