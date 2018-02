Samsung Galaxy S9 et S9+ : Prix, date de sortie et fiche technique

Sans grande surprise, Samsung a profité de sa présence au MWC 2018 pour présenter ses deux nouveaux smartphones de référence qui ne sont autres que les Galaxy S9 et Galaxy S9+. Je vous propose donc naturellement de découvrir sans plus attendre les caractéristiques techniques, prix et date de sortie de ces deux nouveaux flagships coréens…

Commençons avec le Galaxy S9 qui a été assemblé autour d’une armature métallique étanche (norme IP68) avec dos en verre mesurant 147.7mm de haut sur 68.7mm de large pour une épaisseur de 8.5mm et un poids de 163gr.

D’un point de vue purement technique, sachez que le S9 est équipé d’un écran Super AMOLED de 5.8 pouces de diagonale pour une résolution de 2960x1440px, d’un processeur Exynos 9810 (4×2.8GHz + 4×1.7GHz) épaulé par 4Go de mémoire vive, d’un appareil photo doté d’un objectif Dual Aperture à double ouverture mécanique de 12 Mégapixels (f/1.5 et f/2.4) pouvant capturer des vidéos en 4K et Super Slow-Mo à 920IPS, d’une caméra frontale de 8 Mégapixels (f/1.7) offrant une nouvelle fonctionnalité baptisée AR Emoji (équivalent des Animoji d’Apple), d’un système d’authentification par lecture d’Iris, d’un capteur d’empreintes digitales intégré sous l’appareil photo dorsal, d’un système audio stéréo signé AKG, d’un port USB-C, d’une prise casque Jack 3.5mm, est alimenté d’une batterie de 3000mAh supportant la charge rapide sans fil et embarque 64Go, 128Go et 256Go de capacité de stockage interne pouvant être étendue à l’aide d’une carte microSD. Précisons que l’ensemble est propulsé par le système d’exploitation Android Oreo 8.0.

Vous devrez débourser 859€ (64Go) et 959€ (256Go) pour vous procurer ce modèle qui sera commercialisée à partir du 16 mars prochain dans trois teintes à savoir Midnight Black, Coral Blue en Lilac Purple.

Passons ensuite au Galaxy S9+ qui adopte le design de son petit frère mais mesure pour sa part 158.1mm de haut sur 73.8mm de large et 8.5mm d’épaisseur pour 189gr sur la balance.

Cette version reprend également des principales caractéristiques du S9 mais embarque cependant un écran de 6.2 pouces de diagonale pour une résolution identique, 6Go de RAM, un appareil photo à double capteurs de 12 Mégapixels (f/1.5 et f/2.4) ainsi qu’une batterie de 3500mAh.

Comptez 959€ (64Go) et 1059€ (256Go) pour vous procurer cette variante qui sera également disponible à compter du 16 mars prochain, toujours dans les coloris Midnight Black, Coral Blue en Lilac Purple.