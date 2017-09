Samsung Galaxy Note8 : Prix, date de sortie et fiche technique du nouveau Galaxy Note

Hier, dans le cadre d’une conférence de presse organisée tout spécialement pour son lancement, Samsung dévoilait officiellement son nouveau Galaxy Note8. Superbe et imposant smartphone que vous allez pouvoir découvrir sans plus attendre. Prix, date de sortie, fiche technique, photos et vidéo officielles vous attendent donc bien sagement dans la suite de cet article…

Assemblé autour d’une armature métallique avec dos en verre étanche (norme IP68), mesurant 162.5mm de haut sur 74.8mm de large pour une épaisseur de 8.6mm et pas moins de 195g sur la balance, le Galaxy Note8 fait en quelque sorte office de version surdimensionnée et par bien des aspects améliorée du Galaxy S8.

Avec son massif écran Infinity Display Super AMOLED de 6.3 pouces de diagonale pour une résolution de 2960x1440px recouvrant la quasi totalité de sa façade, ce nouveau Note ressemble en effet beaucoup à ses cousins de la gamme Galaxy S.

D’un point de vue technique, on retiendra que le Note8 est équipé d’un processeur Exynos 8895 doté de huit coeurs cadencés à 2.3GHz avec 6Go de mémoire vive en support, d’un appareil photo dorsal composé de deux capteurs de 12Mpx (f/1.7 et f/2.4) avec stabilisateur optique et zoom optique X2, d’une caméra frontale de 8Mpx (f/1.7), d’un système d’authentification par lecture d’empreintes digitales qui a malheureusement été intégré au dos de l’appareil, est alimenté par une batterie de 3300mAh supportant la charge sans fil, sera disponible dans trois versions embarquant respectivement 64Go, 128Go et 256Go de capacité de stockage interne extensible et est bien eviédmment accompagné de son inséparable stylet S-Pen.

Décliné dans quatre coloris (argent, noir, bleu et or), sachez pour finir que le Galaxy Note8 sera commercialisé en France à compter du 15 septembre prochain. Dernier détail qui risque de refroidir la plupart d’entre vous, le prix de vente de ce nouveau smartphone dépasse pour la première fois dans l’histoire du constructeur coréen la barre symbolique des 1000€. Il vous faudra en effet débourser pas moins de 1009€ pour vous offrir le Note8 dans sa version de base (64Go).