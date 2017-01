Nous savions absolument tout à leur sujet tant les fuites concernant les nouveaux Samsung Galaxy A3, Galaxy A5 et Galaxy A7 de 2017 ont été nombreuses. Ceci étant dit, leur officialisation nous donne ce matin l’occasion de faire un ultime tour d’horizon de leurs caractéristiques techniques et de découvrir leur date de sortie et prix de vente respectif…

Pour commencer et sans surprise aucune, nous découvrons que ces trois nouveaux Galaxy A ont bel et bien hérité du design de l’actuel smartphone de référence du constructeur coréen qui n’est autre que le Galaxy S7. Ainsi, les Galaxy A3, A5 et A7 2017 ont été assemblés autour d’une armature métallique avec dos recouvert d’une couche de verre. Notons au passage que tous trois sont certifiés IP68 et sont ainsi parfaitement étanches.

Commençons avec le plus petit de ces trois modèles, le Galaxy A3 2017 mesurant 135.4mm de haut sur 66.2mm de large pour une épaisseur de 7.9mm.

Equipé d’un écran Super AMOLED de 4.7 pouces de diagonale pour une résolution de 1280x720px, d’un processeur doté de huit coeurs cadencés à 1.6GHz avec 2Go de mémoire vive en support, d’un appareil photo de 13 Mégapixels (f/1.9) couplé avec une caméra frontale de 8 Mégapixels (f/1.9), d’un bouton de retour à l’accueil avec système d’authentification par lecture d’empreintes digitales, d’un port USB réversible de type-C, alimenté par une batterie de 2350mAh et embarquant 16Go de capacité de stockage interne pouvant être étendue à l’aide d’une carte microSD, le Galaxy A3 2017 sera disponible courant février en Europe au tarif de 329€.

Passons maintenant au Galaxy A5 2017 qui mesure pour sa part 146.1mm de haut, 71.4mm de large et 7.9mm d’épaisseur.

D’un point de vue purement technique, sachez que ce second modèle est doté d’un écran Super AMOLED de 5.2 pouces de diagonale capable d’afficher une résolution de 1920x1080px, d’un processeur huit-coeurs cadencé à 1.9Ghz et épaulé par 3Go de RAM, d’un appareil photo de 16 Mégapixels, d’une caméra frontale de 16 Mégapixels, d’un bouton de retour à l’accueil avec système d’authentification biométrique, d’un port USB réversible de type-C, d’une batterie de 3000mAh et dispose de 32Go de capacité de stockage interne extensible via microSD. Tout comme le A3 2017, le Galaxy A5 sera commercialisé dès le mois prochain sur le vieux continent pour une centaine d’euros supplémentaire soit 429€.

Finissons avec le plus imposant de ces nouveaux smartphones, le Galaxy A7 2017 qui mesure 156.8mm de haut sur 77.6mm de large avec toujours 7.9mm d’épaisseur et dispose des mêmes caractéristiques que le Galaxy A5 à l’exception de la taille de son écran portée à 5.7 pouces et de la capacité de charge de sa batterie de 3600mAh.

Le prix de vente du Galaxy A7 2017 n’a pas encore été communiqué mais devrait avoisiner les 499€ hors-taxes en sachant que ce dernier sera probablement réservé au marché asiatique…