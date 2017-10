Initialement prévu pour une sortie fin 2017, le très, très, trèèès attendu Red Dead Redemption 2 aka RDR2 de RockStar ne devrait pas être disponible avant le courant du printemps prochain. L’attente s’annonce donc des plus insoutenables… Heureusement pour les plus impatients d’entre nous, sans crier gare et sans doute pour calmer nos ardeurs dans l’attente de son lancement, le célèbre studio de développement nous livre un excitant nouveau trailer pour ce nouvel épisode qui sera visiblement une préquelle. Vidéo de promotion dans laquelle nous faisons la connaissance d’un certain Arthur Morgan, membre du gang Van der Linde…