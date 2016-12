Après Les Origines et L’Affrontement, César et ses congénères s’apprêtent à faire un retour fracassant sur nos écrans pour un troisième volet de leurs aventures intitulé La Planète des Singes 3: Suprématie. Suite réalisée par Matt Reeves qui était déjà aux commandes de l’épisode précédent et qui sera projetée dans nos salles à partir du 2 aout 2017…

En attendant cette date, je vous invite à découvrir une alléchante et naturellement époustouflante première bande annonce intégrale, dans sa version originale sous-titrée…