OnePlus 6 : Prix, date de sortie en France et fiche technique

Bien qu’il ne soit jamais parvenu à tuer les flagships concurents qu’il pensait pourtant écraser sur son passage, le constructeur chinois OnePlus s’est fait un nom sur le marché de la téléphonie mobile et chacun de ses nouveaux smartphones est désormais attendu comme le Messie par les inconditionnels de la marque. Il en était évidemment de même pour son nouveau modèle de référence qui n’est autre que le OnePlus 6 qui vient d’être dévoilé et que je vous propose donc naturellement de découvrir sans plus attendre…

Assemblé autour d’une armature métallique avec dos en verre mesurant 155.7mm de haut sur 75.4mm de large pour une épaisseur de 7.75mm et un poids de 177g, ce nouveau OnePlus recycle exactement la même recette que ses prédécesseurs: copier ce qui s’est fait du côté des principaux concurrents durant les mois passés. Résultat, le OnePlus 6 ressemble à n’importe quel autre smartphone Android sorti depuis le début de l’année. Smartphones qui ressemblent tous plus ou moins à l’iPhone X lancé par Apple en septembre 2017…

D’un point de vue technique, on retiendra que le OnePlus 6 est équipé d’un écran OLED de 6.28 pouces, surplombé d’une inévitable encoche, pour une résolution de 2280x1080px, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 845 épaulé par 6Go ou 8Go de mémoire vive, d’un appareil photo dorsal doté de deux capteurs de 20MP (f/1.7) et 16MP (f/1.7) capable d’enregistrer des vidéos en 4K jusqu’à 60fps et super slow motion en 1080p à 240fps, d’une caméra frontale de 16MP (f/2.0), d’un système d’authentification par lecture d’empreintes digitales couplé à un système de reconnaissance faciale, est alimenté par une batterie de 3000mAh supportant la charge rapide mais faisant l’impasse sur la charge sans fil, embarque de 64Go à 256Go de capacité de stockage interne pouvant être étendue à l’aide d’une carte microSD et tourne sous Android Oreo 8.1 agrémenté de la dernière mouture de la surcouche OxygenOS.

D’ores et déjà disponible en pré-commandes, le OnePlus 6 sera commercialisé en France à partir du 22 mai prochain, aux tarifs de 519€ (Mirror Black 6Go + 64Go), 569€ (Mirror Black, Midnight Black et Silk White 8Go + 128Go) et 619€ (Midnight Black 8Go + 256Go).