Hier, Microsoft a profité de la conférence organisée dans le cadre du salon de l’E3 2017 pour dévoiler la version finale de sa prochaine console de jeu de salon, la Xbox One X! Découvrez sans plus attendre son prix, sa date de sortie ainsi que sa fiche technique complète!…

Pour commencer, sachez que cette version finale et grand public du Projet Scorpio mesure 30cm de large sur 24cm de profondeur pour une épaisseur d’à peine 6cm et un poids de 3.8Kg. Avec un petit demi-centimètre d’épaisseur en moins par rapport à la Xbox One S, cette nouvelle console est à ce jour la plus fine de toutes les Xbox.

D’un point de vue purement technique, on retiendra que la Xbox One X est équipée d’un processeur AMD doté de huit coeurs cadencés à 2.3GHz épaulés par 12Go de mémoire vive GDDR5, d’une carte graphique disposant d’une puissance de calcul de pas moins de 6 téraflops, d’un disque dur offrant une capacité de stockage de 1To, d’un lecteur supportant la norme 4K UHD Blu-ray, de trois ports USB 3.0, d’une entrée et d’une sortie HDMI, d’un port infra-rouge et d’un port Ethernet.

Pour finir, sachez que la Xbox One X sera commercialisée à partir du 7 novembre prochain au tarif de 499€.