La rumeur nous avait préparé à son retour mais la confirmation qui vient tout juste d’être faite par HMD Global réchauffera indiscutablement le coeur des moins jeunes d’entre nous. Je parle bien évidemment de celles et ceux qui ont connu la glorieuse époque ou le légendaire et incassable NOKIA 3310 faisait figure de référence de la téléphonie mobile et ce, bien avant l’aire des smartphones. Bref, que les plus nostalgiques d’entre vous se tiennent prêt car le NOKIA 3310 est bel et bien de retour!..

Bien qu’ayant été légèrement revisité pour paraitre un peu moins austère que le modèle original sorti en l’an de grâce 2000, le nouveau 3310 a conservé les lignes générales de ce dernier.

Avec son petit écran couleur QVGA de 2.4 pouces, son appareil photo de 2 Mégapixels et ses 16Go de capacité de stockage interne pouvant être doublée par l’intermédiaire d’un carte microSD et sa batterie de 1200mAh, il faut bien avouer que ce 3310 version 2017 ne brille pas par ses caractéristqiues techniques. Certes, mais il sera livré avec le cultissime Snake colorisé pour l’occasion ainsi que les sonneries d’origine!

Difficile de resister face à ces deux derniers arguments, surtout lorsque l’on sait que le nouveau 3310 pourra être vôtre pour seulement 49€! Il faudra par contre faire preuve d’un peu de patience car il ne sera pas disponible avant le courant du deuxième trimestre. Patience mes ami(e)s, patience…