La nouvelle qui avait prématurément fuitée sur les Internets vient d’être confirmée par Activision et Sledgehammer! Le nouveau Call of Duty se déroulera bel et bien durant la seconde Guerre Mondiale et a donc tout naturellement été baptisé Call of Duty: WWII soit Call of Duty: World War 2 ou Call of Duty: Seconde Guerre Mondiale en français…

Un retour aux sources attendu depuis bien longtemps par de nombreux puristes qui avaient abandonné la franchise devenue bien trop futuristes à leur goût. En attendant sa sortie programmée pour le 3 novembre prochain sur PC, Xbox One et PS4, découvrez enfin l’époustouflante première vidéo de promotion de ce nouveau COD à l’ancienne…