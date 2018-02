Nokia 8 Sirocco : Prix, date de sortie et fiche technique

Sans grande surprise, Samsung vient de renouveler deux smartphones de la gamme A en dévoilant les nouveaux Galaxy A8 et A8+ de 2018. Modèles de milieu-de-gamme venant harmoniser le catalogue du constructeur coréen en remplaçant les Galaxy A5 et A7 sortis en 2017. Découvrez sans plus attender leur prix, date de sortie et fiches techniques […]