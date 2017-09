Mr Robot Saison 3 : Une nouvelle bande annonce en attendant sa sortie

Un peu plus d’un an après la diffusion d’une deuxième saison complètement dingue qui s’est achevée sur un insoutenable cliffhanger, Elliot Alderson s’apprête à faire son grand retour sur nos écrans. Pour nous faire patienter jusqu’au jour de diffusion du premier des dix nouveaux épisodes de la tant attendue saison 3 de la série télévisée Mr Robot (à partir du 11 octobre prochain aux Etats-Unis), la chaine américaine USA Network nous livre une angoissante nouvelle bande annonce qui vous attend bien sagement dans la suite de cet article. La révolution est plus que jamais en marche!!!…