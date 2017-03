A son tour, Lenovo vient d’annoncer le lancement de ses nouveaux smartphones. Deux petits nouveaux baptisés Moto G5 et Moto G5 Plus qui vont faire le bonheur de celles et ceux qui souhaitent se procurer un mobile élégant et performant sans pour autant devoir se ruiner. Preuve dans la suite de cet article dans lequel vous allez découvrir leur date de sortie, prix de vente et caractéristiques…

Seul un examen approfondi permet de différencier le G5 et le G5 Plus qui se ressemblent tellement qu’il est bien difficile de les distinguer au premier coup d’oeil. Ceci étant, l’un et l’autre dispose évidemment de quelques caractéristiques qui leurs sont propres.

Le Moto G5 qui mesure 144.3mm de haut sur 72.8mm de large pour une épaisseur de 8.9mm et un poids de 144.5g est équipé d’un écran de 5 pouces de diagonale pour une résolution de 1920×1080 pixels, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 430 doté de huit coeurs cadencés à 1.4GHz et épaulés par 2Go ou 3Go de mémoire vive, d’un appareil photo de 13 Mégapixels (f/2.0) couplé avec une caméra frontale de 5 Mégapixels (f/2.2), d’un bouton de retour à l’accueil avec système d’authentification biométrique, d’un port micro-USB, est alimenté par une batterie de 2800mAh, embarque 32Go de capacité de stockage interne pouvant être étendue via microSD et tourne sous Android Nougat 7.0.

Le Moto G5 Plus est pour sa part équipé d’un écran FULL HD de 5.2 pouces, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 625 renfermant huit coeurs cadencés à 2.0GHz, de 2Go ou 3Go de RAM en support selon la version, d’un appareil photo de 12 Mégapixels (f/1.7), d’une caméra frontale de 5 Mégapixels (f/2.2), d’un bouton Home avec lecture d’empreintes digitales, d’un port micro-USB, d’une batterie de 3000mAh, dispose de 32Go de stockage extensible et sera également livré avec Android Nougat 7.0. Le tout, mesurant 150.2mm de haut sur 74mm de large pour une épaisseur allant de 7.7mm à 9.7mm et 160g à la pesée.

Notez enfin que le G5 et le G5 Plus seront commercialisés dans le courant du mois de mars aux tarifs de 199€ (G5 2Go+32Go), 229€ (G5 Plus 2Go+32Go) et 279$ (3Go+32Go).